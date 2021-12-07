Люк Уилкшир: Нельзя сравнивать нынешнее «Динамо» с составом, в котором играли Кураньи и Вальбуэна

Бывший игрок московского «Динамо» Люк Уилкшир сравнил нынешний состав с тем, в котором играли такие звезды, как Джуджак, Кураньи и Вальбуэна, а также рассказал, в чем сила настоящего коллектива.

— Они разные. Мощь этой команды — в молодых талантах. Они великолепно провели первую половину сезона. Это их момент, который нужно стараться удержать до конца сезона. Я не вижу причин, по которым это было бы невозможно, между ними всего два очка, все на тоненького. Сейчас для команды очень важна стабильность, потому что у «Динамо» молодой состав, и иногда это чревато спадами», - передает слова Уилкшира «РБ-Спорт».

Отметим, что после 17-ти туров «Динамо» занимает второе место в РПЛ, уступая лидирующему «Зениту» всего два балла перед их очным матчем (35).