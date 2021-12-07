Деян Ловрен: Для «Зенита» матч против «Челси» повлияет на уверенность перед игрой с «Динамо»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен рассказал, какое значение для его команды имеет матч против «Челси» в Лиге чемпионов.

- Для нас этот матч имеет большое значение, он скажется на нашей уверенности - особенно перед воскресным матчем с «Динамо». Мы сконцентрированы на завтрашнем матче.

Конечно, мы играем не зря. Это важный матч, потому что мы играем за эмблему «Зенита», для нашей гордости. Мы будем играть дома перед болельщиками и, конечно же, хотим хорошо закончить в Лиге чемпионов», - передает слова Ловрена официальный Youtube «Зенита».

Напомним, игра «Зенит» – «Челси» состоится 8 декабря. Начало – в 20:45 мск. В данный момент «аристократы» занимают первое место в турнирной таблице группы H, набрав 12 очков. Петербуржцы располагаются на третьей строчке с четырьмя очками – сине-бело-голубые уже гарантировали себе выход в 1/8 финала Лиги Европы.

В матче первого тура, который прошел 14 сентября, подопечные Сергея Семака минимально уступили своему сопернику в Лондоне со счетом 0:1.