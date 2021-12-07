ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Деян Ловрен: Для «Зенита» матч против «Челси» повлияет на уверенность перед игрой с «Динамо»

«Зенит» сыграет с «Челси» в матче 6-го тура Лиги чемпионов
07 декабря 2021 12:20
автор: Александр Бойченко

Защитник «Зенита» Деян Ловрен рассказал, какое значение для его команды имеет матч против «Челси» в Лиге чемпионов.

- Для нас этот матч имеет большое значение, он скажется на нашей уверенности - особенно перед воскресным матчем с «Динамо». Мы сконцентрированы на завтрашнем матче.

Конечно, мы играем не зря. Это важный матч, потому что мы играем за эмблему «Зенита», для нашей гордости. Мы будем играть дома перед болельщиками и, конечно же, хотим хорошо закончить в Лиге чемпионов», - передает слова Ловрена официальный Youtube «Зенита».

Напомним, игра «Зенит» – «Челси» состоится 8 декабря. Начало – в 20:45 мск. В данный момент «аристократы» занимают первое место в турнирной таблице группы H, набрав 12 очков. Петербуржцы располагаются на третьей строчке с четырьмя очками – сине-бело-голубые уже гарантировали себе выход в 1/8 финала Лиги Европы.

В матче первого тура, который прошел 14 сентября, подопечные Сергея Семака минимально уступили своему сопернику в Лондоне со счетом 0:1.

источник: «Наш Зенит»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Металлург" проиграл "Спартаку" в Магнитогорске впервые за 29 летВадим Шипачёв - в числе лучших игроков 13-й недели КХЛМагомед Магомедов примет участие в Гран-при легчайшего веса BellatorРоссийская скромница сводит с ума Сеть: нереальная красавицаСамая красивая гимнастка России показала, как плавает в бассейнеДагестанский боец ММА: "Дацик издевался над мужиками в тюрьме"
Та самая Наталья из «Джекпота»: победила в Miss Maxim, прыгала с парашютом, обожает Стэтхэма
Участники акции «Джекпот» с призовым фондом 400 миллионов рублей от букмекерской компании «Лига Ставок» наверняка хорошо запомнили ноябрьский розыгрыш, в котором ведущему впервые ассистировала незнакомка по имени Наталья. Многие задавались вопросами: «Кто эта девушка?», «Увидим ли мы ее снова?» И вот, 6 декабря красавица вернулась в прямой эфир, а «Плеймейкер» расспросил ее обо всем.
Судьба «Спартака» зависит от команды, которая звала Черчесова, а сейчас летит в пропасть. Что происходит с «Легией»?
В ближайший четверг 9 декабря «Спартак» проведет заключительный матч в группе Лиги Европы – в Варшаве против «Легии». От результата игры зависит, будет ли у красно-белых евровесна-2022 и в каком турнире.
В Италии объявился украинский агент 007… Обзор футбольных мемов
Главные события футбольного уик-энда в картинках и высказываниях.
Эта команда — для Олимпиады без НХЛ! Россия назвала состав на Кубок Первого канала
Тренерский штаб сборной России по хоккею во главе с Алексеем Жамновым объявил состав команды на второй этап Евротура.
«Мы играли нереальным составом, настоящая дрим-тим!» Чесноков — о триумфе России в Кубке Дэвиса
Заслуженный мастер спорта по теннису, финалист Кубка Дэвиса-1995 Андрей Чесноков поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от победы россиян в финале этого турнира 2021 года.
Сумасшествие в Джидде! Как Хэмилтон выиграл Гран-при Саудовской Аравии, который запомнят надолго
Предпоследний Гран-при нынешнего сезона «Формулы-1» получился невероятным, а по итогам мы имеем полное равенство между Льюисом Хэмилтоном и Максом Ферстаппеном перед заключительной гонкой в Абу-Даби.
Серебряная салатница для русского оливье! Медведев и Рублев вернули нам Кубок Дэвиса
После 15-летнего перерыва наша сборная вновь выиграла Кубок Дэвиса – командный чемпионат мира среди мужских команд. В финале российские теннисисты победили хорватов со счетом 2:0, не отдав им ни одной партии.
Гончаренко снова выиграл дерби Краснодарского края. И снова в меньшинстве!
В заключительном матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» на выезде первым пропустил от «Сочи», но сумел победить благодаря дублю Виктора Классона (2:1).
«Динамо» способно бросить перчатку «Зениту». Кирьяков — о том, актуальна ли в нашем футболе золотая гонка
Бывший нападающий «Динамо» Сергей Кирьяков прокомментировал «Плеймейкеру» победу бело-голубых над «Уфой» (2:0) и ответил на вопрос, сможет ли команда Сандро Шварца одолеть в следующем туре «Зенит» и уйти на зимнюю паузу лидером чемпионата.
«Зенит», берегись! «Динамо» сделало увесистую заявку на зимнее чемпионство (видео)
В матче 17-го тура РПЛ бело-голубые на своем поле победили «Уфу» (2:0) и вплотную приблизились к зенитовцам, с которыми сыграют 12 декабря в матче за неофициальное звание зимнего чемпиона страны.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика