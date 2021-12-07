Семак заявил, что в матче Лиги чемпионов против «Челси» не смогут сыграть только Крицюк и Чистяков

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о том, кто из игроков петербургской команды сможет принять участие в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси».

Наставник сине-бело-голубых отметил, что в предстоящей встрече с лондонцами не сыграют лишь два футболиста, а именно голкипер Станислав Крицюк и центральный защитник Дмитрий Чистяков.

– Крицюк продолжает реабилитацию, Чистяков дисквалифицирован. Все остальные готовы и могут сыграть против «Челси», – сказал Семак во время пресс-конференции.

Напомним, что матч между «Зенитом» и «Челси» состоится завтра, 8 декабря, в Санкт-Петербурге. Начало игры – в 20:45 мск. В данный момент сине-бело-голубые занимают третье место в турнирной таблице группы H, набрав четыре очка. Команда гарантировала себе выход в 1/8 финала Лиги Европы. Что касается «Челси», то «аристократы» располагаются на первой строчке с 12 очками.