Словенец Юг назначен главным арбитром матча между «Легией» и «Спартаком» в Лиге Европы

Пресс-служба УЕФА сообщила о том, кто из судей будет работать на матче шестого тура группового этапа Лиги Европы, в котором «Спартак» в гостях сыграет против «Легии».

Отмечается, что главным арбитром предстоящей встречи назначен представитель Словении Матей Юг. Помощниками 41-летнего рефери станут его соотечественники, а именно Матей Жунич и Роберт Вукан. Четвертый судья – Драгослав Перич. Отвечать за работу VAR будут испанцы Хосе Мария Санчес и его ассистент Рауль Кабаньеро.

Напомним, матч «Легия» – «Спартак» состоится 9 декабря в Варшаве. Начало – в 20:45 мск. В данный момент подопечные Руя Витории занимают второе место в турнирной таблице группы C, набрав семь очков. Польская команда располагается на четвертой строчке с шестью очками.

В игре первого круга красно-белые на своем поле минимально уступили своему сопернику со счетом 0:1.