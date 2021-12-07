Витория может быть отправлен с отставку с поста тренера «Спартака» на заседании совета директоров

На заседании совета директоров «Спартака» может быть отправлен в отставку Руй Витория. Оно состоится ориентировочно 14-15 декабря.
Об этом сообщает «РБ-Спорт».
На нем будут подводиться итоги первой части сезона, обсуждаться возможные зимние трансферы, а также ожидается одобрение отставки главного тренера команды Руи Витории.
15 декабря в Москву прибудет его заменяющий итальянец Паоло Ваноли.
После 17-ти туров красно-белые идут на девятом месте в таблице РПЛ с 23- очками. До зимнего перерыва команда проведет матч против «Сочи» на выезде 13 декабря.
источник: «РБ-Спорт»