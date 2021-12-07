Габулов рассказал, при каких обстоятельствах Игнашевич помог ему перебраться из «Анжи» в ЦСКА

Известный отечественный голкипер Владимир Габулов вспомнил историю своего перехода из «Анжи» в ЦСКА. За основную команду армейцев вратарь провел 16 матчей, заменив Игоря Акинфеева из-за его травмы колена.

«Прекрасно помню обстоятельства своего возвращения в ЦСКА.

В прямом эфире видел, как Игорь Акинфеев получил тяжелейшую травму. Но даже тогда у меня и мысли не было, что всё может так сложиться. А ночью звонок — Вячеслав Викторович Чанов. Спросил, готов ли я помочь команде в краткосрочной перспективе — сыграть в Лиге чемпионов и РФПЛ.

На первое предложение ЦСКА в «Анжи» ответили отказом.

Но потом в процесс включился Игнашевич, которого связывали близкие отношения с Германом. Сергей как лидер ЦСКА был тоже заинтересован в этом переходе. Следующим вечером от Ткаченко пришло сообщение: «Игнашевич обладает даром убеждения». Он пошутил, что сделал предложение, от которого невозможно отказаться», — сказал Габулов «Чемпионату».

Отметим, что в 16 матчах за ЦСКА во всех турнирах Габулов пропустил 17 мячей и отыграл пять «сухих» встреч. Больше всего матчей в карьере голкипер сыграл за московское «Динамо» - 155, пропустив в них 178 раз и оставив ворота в неприкосновенности в 51-й встрече.