Ари планирует вернуться в Россию

Экс-форвард «Краснодара» и сборной России Ари заявил о своей готовности вернуться в один из клубов чемпионата России.

Отметим, что в данный момент 35-летний футболист находится в статусе свободного агента. Краснодарскую команду нападающий покинул в июле этого года.

– Это правда, я хочу вернуться. Смотрю на хорошие варианты в России. Конкретных нет, но агент ведет разговоры. Пока не хочу говорить, с какими командами, потому что все без конкретики. Форму не потерял, постоянно тренируюсь, нахожусь в тонусе. Планирую прилететь в Россию в январе, – приводит слова Ари «РБ-Спорт».

Добавим, что в составе «Краснодара» Ари выступал с 2013 по 2021 годы. За «быков» он отыграл 172 матча, забил 54 гола и отдал 37 ассистов. В период с февраля 2017 по июнь 2018-го нападающий на правах аренды защищал цвета «Локомотива». Вместе с железнодорожниками игрок стал чемпионом России, а также обладателем Кубка страны.

Что касается «Спартака», то Ари перешел в стан красно-белых зимой 2010 года, где он провел три неполных сезона. За сборную России футболист отыграл две встречи.