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Геннадий Орлов: Жду, что «Зенит» проявит свои лучшие качества в матче с «Челси»

Очная встреча петербургской и лондонской команд пройдет 8 декабря.
07 декабря 2021 14:30
автор: Владислав Корегин

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Зенит» на своем поле примет «Челси».

Напомним, что игра между клубами состоится завтра, 8 декабря, в Санкт-Петербурге. Начало – в 20:45 мск. Главным арбитром предстоящей встречи назначен представитель Нидерландов Сердар Гезюбююк.

– Жду, как и все, что «Зенит» проявит все свои лучшие качества. Игра против лучшего клуба Европы – это такая замечательная лакмусовая бумажка. Такой матч для футболистов «Зенита» может быть первый и последний. Надо показать, на что способен каждый игрок и вся команда. Если хорошо сыграешь, то попадешь в историю. Смотрю с оптимизмом. Должны проявить себя, – цитирует Орлова «Чемпионат».

Добавим, что в данный момент петербургский клуб занимает третье место в турнирной таблице группы H, набрав четыре очка. Сине-бело-голубые уже гарантировали себе выход в 1/8 финала Лиги Европы. Что касается «Челси», то «аристократы» располагаются на первой строчке с 12 очками.

В матче первого тура, который прошел 14 сентября, подопечные Сергея Семака минимально уступили своему сопернику в Лондоне со счетом 0:1.

источник: Чемпионат.com
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