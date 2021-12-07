Михаил Боярский: Буду болеть за «Спартак» в матче с «Легией» – надеюсь, они выйдут из группы

Народный артист РФ Михаил Боярский оценил шансы «Спартака» и «Зенита» на победу в заключительных турах групповых стадий еврокубков.

Отметим, что 8 декабря петербургский клуб сыграет дома против «Челси» в рамках Лиги чемпионов, а спустя день красно-белые на выезде встретятся с «Легией» в Лиге Европы.

– Никаких ожиданий от матча с «Челси» у меня нет. Я просто, как и многие болельщики «Зенита» хочу получить удовольствие от игры. Как она сложится – никто не знает. Что касается игры «Спартака» с «Легией», то я надеюсь, что «Спартак» выйдет из группы. Я буду болеть за них, – цитирует Боярского Sport24.

Напомним, что в данный момент «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице группы H, набрав четыре очка. Сине-бело-голубые уже гарантировали себе выход в 1/8 финала Лиги Европы.

Что касается «Спартака», то подопечные Руя Витории располагаются на второй строчке квартета C, имея в своем активе семь очков. В случае победы над «Легией» красно-белые выйдут в плей-офф турнира.