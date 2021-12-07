Директор по безопасности РПЛ может быть уволен из-за задержания фанатов ЦСКА

Директор по безопасности российской премьер-лиги Александр Мейтин ушел в отпуск, после окончания которого его ожидает увольнение, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Причиной такого решения называется задержание фанатов ЦСКА во время домашнего матча 16-го тура РПЛ против «Зенита».

Напомним, что аресты проводились из-за использования пиротехники на данной игре, помимо этого правоохранительные органы долго не отпускали болельщиков со стадиона, в то же время, по информации источника, Мейтин не стал задерживаться на спортивной арене.

Данное поведение не устроило президента российской премьер-лиги Ашота Хачатурянца, который и сообщил Мейтину о скором увольнении.