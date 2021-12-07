Григорий Иванов: Ари заинтересован в возвращении в Россию? А я хочу поработать в «Манчестер Юнайтед»

Президент «Урала» Григорий Иванов оценил возможность перехода в екатеринбургскую команду бывшего форварда «Краснодара» и сборной России Ари.

Отметим, что ранее 35-летний игрок выразил готовность подписать контракт с одним из клубов РПЛ в январе 2022 года. В данный момент нападающий находится в статусе свободного агента.

– Ну и что мне с ним делать? А я хочу поработать в «Манчестер Юнайтед». Иногда в нашей жизни желания не совпадают с нашими возможностями. Ари, наверное, думал, что у себя на родине пригодится. Как показал результат, он и там никому не нужен. Возможно, он хочет поиграть в «Спартаке», «Локомотиве» или еще где-то. «Урал» пока с Ари даже не общался, – цитирует Иванова «РБ-Спорт».

Напомним, что Ари покинул «Краснодар» в июле этого года. За «быков» он выступал с 2013 года. Также в своей карьере нападающий защищал цвета «Локомотива» и «Спартака». Всего в РПЛ футболист отыграл 225 матчей, забил 66 голов и отдал 46 ассистов.