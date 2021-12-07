Петржела назвал ничью с «Челси» суперрезультатом для «Зенита»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела дал прогноз на итоговый результат домашнего матча сине-бело-голубых в Лиге чемпионов против «Челси».

«Зенит» ждет очень тяжелая игра с «Челси». Сейчас англичане — играющая и сильная команда, поэтому питерцы проиграют им. Может быть, состав «Челси» будет не самым оптимальным, но максимум, что светит «Зениту» — ничья. Это будет просто супер», - приводит слова Петржелы «Чемпионат».

Добавим, что для «Зенита» данная игра не имеет турнирного значения, он закончит групповой этап на третьем месте, которое выводит в плей-офф Лиги Европы. «Челси» уже пробился в 1/8 финала Лиги чемпионов, но может потерять первое место в группе, став несеянным при жеребьевке.