Пять игроков «Челси» не сыграют в матче против «Зенита» в Лиге чемпионов

Стало известно о том, кто из футболистов «Челси» не примет участие в гостевом матче шестого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Зенитом».

Как сообщил главный тренер лондонской команды Томас Тухель во время пресс-конференции, предстоящую встречу с петербуржцами пропустят пять игроков основного состава, а именно защитники Бен Чилуэлл и Трево Чалоба, а также хавбеки Жоржиньо, Матео Ковачич и Н'Голо Канте.

Отмечается, что сегодня Ковачич сдал положительный тест на коронавирус, а Жоржиньо получил повреждение. Остальные футболисты находились вне заявки клуба уже в игре 15-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» (2:3).

Напомним, что игра между «Зенитом» и «Челси» клубами состоится 8 декабря в Санкт-Петербурге. Начало – в 20:45 мск. В данный момент петербургский клуб занимает третье место в турнирной таблице группы H, набрав четыре очка. Сине-бело-голубые уже гарантировали себе выход в 1/8 финала Лиги Европы. Что касается «Челси», то «аристократы» располагаются на первой строчке с 12 очками.