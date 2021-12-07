Игорь Федотов: Карасев должен был попасть в тройку лучших судей мира в 2021 году

Российский судья Игорь Федотов высказался по поводу того, что его соотечественник Сергей Карасев не попал в пятерку лучших арбитров мира в 2021 году по версии Международной федераций футбольной истории и статистики (IFFHS).

Отметим, что первое место занял Феликс Брых из Германии. Вторым стал представитель Нидерландов Бьорн Куйперс, а тройку лучших замкнул итальянец Даниэле Орсато. На четвертой и пятой строчках расположились Матеу Лаос (Испания) и Энтони Тейлор (Англия).

– К адекватности рейтинга есть вопросы. Понятно, что смотрели за весь год, но Карасев прямо сейчас сильнее Тейлора, Лаоса и Орсато. Он должен был быть в тройке, ему ведь и Суперкубок дали отработать. Важно понимать критерии оценок от IFFHS, – приводит слова Федотова «Чемпионат».

Напомним, что в 2021 году Карасев обслуживал матч Суперкубка УЕФА между «Челси» и «Вильярреалом», а также работал на играх чемпионата Европы-2020.