Российская бригада арбитров во главе с Левниковым обслужит матч Лиги Европы «Ференцварош» – «Байер»

Стали известны имена арбитров, которые рассудят матч шестого тура группового этапа Лиги Европы между «Ференцварошем» и «Байером».

Как сообщает пресс-служба УЕФА, главным судьей предстоящей встречи станет россиянин Кирилл Левников. Помощниками 37-летнего рефери станут его соотечественники, а именно Егор Болховитин и Андрей Веретешкин. Владислав Безбородов займет место резервного арбитра. Отвечать за работу VAR будут Виталий Мешков и его ассистент Сергей Иванов.

Напомним, что игра «Ференцварош» – «Байер» пройдет 9 декабря в Будапеште. В данный момент немецкая команда занимает первое место в турнирной таблице группы G, набрав 13 очков. Леверкузенцы уже гарантировали себе выход в плей-офф с первой строчки. Что касается «Ференцвароша», то венгерский клуб идет четвертым с нулем в графе набранных очков.