Серия А признала Чалханоглу лучшим игроком чемпионата по итогам ноября

Пресс-служба чемпионата Италии объявила о том, что центральный полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу стал лучшим игроком лиги в ноябре.

Отметим, что в прошедшем месяце 27-летний турок принял участие в трех матчах, отличившись тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. Тем самым, футболист помог нерадзурри набрать семь очков в играх против «Милана» (1:1), «Наполи» (3:2) и «Венеции» (2:0).

Напомним, что Чалханоглу присоединился к «Интеру» в июле этого года в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне подопечные Симоне Индзаги занимают второе место в турнирной таблице Серии А, набрав 37 очков после 16 сыгранных туров.