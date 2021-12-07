Дани Алвес - о матче с «Баварией»: «Барселона» не боится вызовов

Защитник испанской «Барселоны» Дани Алвес поделился ожиданиями от предстоящего матча шестого тура Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии».

«Мнение о матче завтра? Мы в сложной ситуации, но вызовы и созданы для тех, кто не боится. Мы «Барса» и зависим только от самих себя», - приводит слова Алвеса BarçaTimes.

Встреча «Бавария» - «Барселона» состоится завтра, 8 декабря, в Мюнхене на стадионе «Алльянц Арена». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

После пяти туров «Бавария» с 15 очками лидирует в группе E. «Баселона» идет следом, имея в своем активе семь очков.