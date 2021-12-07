Гендиректор «Антверпена» опроверг информацию о приглашении Черчесова

Генеральный директор бельгийского «Антверпена» Свен Жак опроверг информацию о том, что клуб хочет назначить на пост главного тренера Станислава Черчесова.

«Рассматриваем ли мы кандидатуру Черчесова? Нет. Это фейковые новости от агентов», - приводит слова Жака Sport24.ru.

Добавим, что Черчесов находится без работы после того, как летом ушел из сборной России, с которой провалился на Евро-2020.

«Антверпен» после 17 матчей набрал 33 очка и занимает второе место в национальном чемпионате, отставая от лидера «Юниона» на 4 очка. Командой руководит датский специалист Бриан Приске.