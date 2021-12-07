Полузащитник «Баварии» Кингли Коман: У «Барселоны» всегда сложно выиграть

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов с испанской «Барселоной».

«У «Барселоны» все еще очень хорошая команда. У этого соперника всегда сложно выиграть. Но мы сыграем дома, так что хотим победить. Я всегда хотел играть за топ-клуб. «Бавария» - один из лучших и самых крупных клубов мира», - приводит слова Комана официальный сайт каталонского клуба.

Встреча «Бавария» - «Барселона» состоится завтра, 8 декабря, в Мюнхене на стадионе «Алльянц Арена». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

После пяти туров «Бавария» с 15 очками лидирует в группе E. «Баселона» идет следом, имея в своем активе семь очков.