Башкирский суд окончательно отказал Газизову в выплатах от «Спартака»

Верховный суд Башкирии отказал бывшему генеральному директору московского футбольного клуба «Спартак» Шамилю Газизову в удовлетворении требований в полном объеме от клуба.

«Сейчас завершилось заседание Верховного суда, результат такой, что Газизову отказали в удовлетворении требований в полном объеме. Естественно, мотивы непонятны, но мы прекрасно понимаем, что мы столько писали, ходатайствовали, мы как раньше, так и сейчас предполагали, что только такое решение могло быть, что в этой ситуации не могли быть такие выплаты выходного пособия. Его решение вступает в законную силу с момента оглашения», - приводит слова представителя функционера Елены Чачуа ТАСС.

В договоре Газизова и «Спартака» были прописаны отступные, размером 400 млн рублей. Клуб выплатил бывшему гендиректору 100 из них, впоследствии Газизов отсудил у бывшего работодателя оставшуюся сумму, однако акционер клуба «Капитальные активы» подал апелляцию, которую выиграл.

Напомним, что Газизов занимал должность генерального директора «Спартака» с июля 2020 года, 8 декабря покинул этот пост. С 2012 по 2020 год Газизов работал генеральным директором «Уфы», с марта 2021 года он вновь стал работать в уфимском клубе.