Рублев - о победе в Кубке Дэвиса: В голове сразу проявился длинный путь, который был проделан

Российский теннисист Андрей Рублев поделился эмоциями после победы национальной команды в финале Кубка Дэвиса.

«Когда победили - было что-то удивительное. Такие флешбэки! Я вырос на этом турнире, смотря, как предыдущее поколение - Сафин, Кафельников, Южный - побеждали. Я тогда был совсем маленький, а сейчас мы выиграли. В голове сразу проявился длинный путь, который был проделан», - приводит слова Рублева ТАСС.

Напомним, что 6 декабря, российская команда обыграла Хорватию (2:0) в финальном матче турнира. В решающей встрече Андрей Рублев и Даниил Медведев обыграли в одиночных встречах Борну Гойо и Марина Чилича соответственно. Ранее Россия становилась победителем данных соревнованиях в 2002 и 2006 годах.

Помимо Рублева и Медведева, за сборную России играли Аслан Карацев и Карен Хачанов. Также в заявке команды были Евгений Донской и Роман Сафиуллин.