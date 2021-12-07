Газизов прокомментировал решение башкирского суда

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов отреагировал на решение Верховного суда Башкирии не удовлетворять его требования в полном объёме от московского клуба.

«Нас не устраивает решение суда. Есть соглашение, по которому я ушёл из клуба - при этом оно всех устроило. Подадим жалобу в кассационный суд», - приводит слова Газизова «Чемпионат».

В договоре Газизова и «Спартака» были прописаны отступные, размером 400 млн рублей. Клуб выплатил бывшему гендиректору 100 из них, впоследствии Газизов отсудил у бывшего работодателя оставшуюся сумму, однако акционер клуба «Капитальные активы» подал апелляцию, которую выиграл.

Напомним, что Газизов занимал должность генерального директора «Спартака» с июля 2020 года, 8 декабря покинул этот пост. С 2012 по 2020 год Газизов работал генеральным директором «Уфы», с марта 2021 года он вновь стал работать в уфимском клубе.