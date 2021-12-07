«Динамо» продлит контракты со спортивным директором Бувачем и главным тренером Шварцем

«Динамо» вскоре объявит о продлении контрактов со спортивным директором клуба Желько Бувачем и главным тренером основной команды Сандро Шварцем, сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным источника, оба специалиста подпишут контракты до окончания сезона-2023/24.

Бувач пришел в столичный клуб в феврале прошлого года и привел Шварца в стан бело-голубых спустя восемь месяцев.

В текущем сезоне «Динамо» занимает второе место в российской премьер-лиге, уступая лидеру чемпионата «Зенита» два очка. 12 декабря команды сыграют между собой в Москве.