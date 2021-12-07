«Динамо» отказалось продавать Шиманьского в клуб АПЛ за 20 млн евро

Полузащитник московского «Динамо» Себастьян Шиманьски мог продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Об этом сообщает TVP Sport, ссылаясь на журналиста Матеуша Борека.

По данным источника, неназванный клуб из чемпионата Англии предлагал за игрока сборной Польши 20 млн евро, однако «Динамо» отказалось продавать футболиста. Сообщается, что Шиманьски находится в сфере интересов одного из лидеров немецкой Бундеслиги.

Напомним, что Шиманьски защищает цвета «Динамо» с июля 2019 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 17 матчах, забил пять голов и отдал шесть ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2026-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в восемь миллионов евро.