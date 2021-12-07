Участие Шиманьски в матче с «Зенитом» под вопросом

Участие польского полузащитника московского «Динамо» Себастьяна Шиманьски в матче с «Зенитом» под вопросом.

Как сообщает телеграм-канал бело-голубых, МРТ выявила у футболиста повреждение связок голеностопного сустава. Сроки восстановления поляка пока неизвестны, есть вероятность, что он пропустит матч 18-го тура РПЛ против питерского «Зенита».

Напомним, игрок получил повреждение во встрече с «Уфой».

Перед очным противостоянием команды занимают первые две строчки в турнирной таблице чемпионата России, их разделяют всего два очка в пользу «Зенита».