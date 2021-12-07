Отец Агаларова рассказал, в чем секрет успешной игры сына в текущем сезоне

Руслан Агаларов, отец футболиста «Уфы» Гамида Агаларова, рассказал, благодаря чему его сын смог сильно прибавить в текущем сезоне.

«Нужно умело сочетать индивидуальную работу с футболистом и групповые занятия команды. Тогда игрок начинает прогрессировать. В клубах большей частью проводятся командные тренировки. Отрабатываются командные взаимодействия. Поэтому надо сочетать индивидуальные занятия и командную работу. Так происходит в «Уфе». И мне это очень нравится. Индивидуальные занятия очень важны», - приводит слова Руслана Агаларова «МК-Спорт».

В текущем сезоне российской премьер-лиги Гамид Агаларов возглавляет с 13 мячами список бомбардиров. Также на счету 21-летнего форварда одна голевая передача в 18 играх РПЛ.

Добавим, что прошлый сезон Гамид заканчивал в «Волгаре», выступающем в ФНЛ.