Мацуев - о встрече «Спартака» против «Легии»: Это будет матч года для красно-белых

Болельщик московского «Спартака» Денис Мацуев поделился ожиданиями от предстоящего матча красно-белых против варшавской «Легии» в шестом туре группового турнира Лиги Европы.

«Я говорил, что это будет матч года для красно-белых. Нас кидает то в жар, то в холод. Мы можем дважды выиграть у «Наполи», а проиграть в РПЛ. Мы понимаем, что матч в Варшаве закроет валидольный отрезок, который у нас был. Выход в весеннюю стадию сгладит провалы и переживания», - приводить слова Мацуева «СЭ».

Матч «Легия» - «Спартак» состоится 9 декабря в Варшаве. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.

После пяти туров «Спартак» с семью очками занимает вторую позицию в группе C. «Легия» располагается на четвертой строчке, имея в своем активе шесть очков.