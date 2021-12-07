РФС примет решение по ситуации с действиями полиции на матче ЦСКА - «Зенит» 9 декабря

Комитет по безопасности и работе с болельщиками РФС рассмотрел материалы по ситуации с действиями болельщиков и сотрудников полиции после матча 16-го тура РПЛ ЦСКА - «Зенит».

«Ситуация с применением болельщиками пиротехники и их последующим задержанием подверглась детальному разбору и анализу.

Массовое использование болельщиками пиротехнических изделий получило крайне негативную оценку, акцентировано внимание на создаваемых подобными действиями рисках для жизни и здоровья зрителей на матчах.

Отмечены недоработки футбольного клуба в части обеспечения безопасности соревнования», - гласит решение органа, опубликованное на сайте РФС.

Напомним, после матча, состоявшегося в Москве, сотрудники ОМОН почти три часа не выпускали зрителей с фанатского сектора хозяев. После этого болельщиков подвергли досмотру и, погрузив в автозаки, развезли по ближайшим отделениям полиции. Всего было задержано 408 человек.

Позже в Савеловский районный суд Москвы из органов МВД поступили 20 протоколов, по которым были приняты решения о наложении административных штрафов на сумму от 15 до 20 тысяч рублей, а также о запрете посещения отдельными лицами спортивных мероприятий сроком на два года.