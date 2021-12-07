Отец Агаларова считает, что Соболев в эпизоде с удалением сыграл грубо, но не специально

Руслан Агаларов, отец футболиста «Уфы» Гамида Агаларова, поделился своим мнением об удалении нападающего «Спартака» Александра Соболева в матче 17-го тура российской премьер-лиги против «Ахмата» (2:1).

«Я только при телевизионном повторе обратил внимание, что Соболев сыграл грубо. Но мне показалось, что в его действиях не было агрессии. Не могу сказать, что он это сделал специально. Он отдавал передачу, и после этого нога автоматически шла на ногу соперника. Конечно, такая грубость не украшает футбол, но он это сделал не специально. Так получилось», - приводит слова Руслана Агаларова «МК-Спорт».

Добавим, что это удаление стало первым для Соболева в текущем розыгрыше РПЛ, также за 16 игр он получил семь желтых карточек.