Кирьяков - о матче с «Легией: С трудом верится, что в «Спартаке» поменяют тренера

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков отметил важность для московского «Спартака» матча шестого тура группового раунда Лиги Европы против варшавской «Легии».

«От этой игры зависит очень многое. «Спартак» сейчас одной победой может успокоить гнев болельщиков и СМИ. Давление на игроков точно будет действовать. С трудом верится, что руководство клуба поменяет тренера, если «Спартак» выйдет в плей-офф Лиги Европы», - приводит слова Кирьякова «РБ-Спорт».

Матч «Легия» - «Спартак» состоится 9 декабря в Варшаве. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.

После пяти туров «Спартак» с семью очками занимает вторую позицию в группе C. «Легия» располагается на четвертой строчке, имея в своем активе шесть очков.