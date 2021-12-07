Стали известны составы «Милана» и «Ливерпуля» на матч Лиги чемпионов

Стали известны составы «Милана» и «Ливерпуля» на заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов.
«Милан»: Меньян, Калюлю, Томори, Романьоли, Тео Эрнандес, Кесси, Тонали, Крунич, Жуниор Мессиас, Диас, Ибрагимович.
«Ливерпуль»: Алиссон, Цимикас, Филлипс, Конате, Уильямс, Минамино, Мортон, Окслейд-Чемберлен, Мане, Салах, Ориги.
Встреча состоится 7 декабря в Милане. Начало в 23.00 по московскому времени.
После пяти туров итальянский клуб занимает четвертое место в группе В, однако продолжает претендовать на выход в плей-офф турнира. Для этого подопечным Стефано Пиоли необходимо обыгрывать своего соперника и ждать благоприятного для себя исхода в параллельном матче «Порту» с мадридским «Атлетико».
источник: UEFA (УЕФА)