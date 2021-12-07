В Италии верят в ренессанс Кокорина

Итальянский журналист Стефано Чекки верит, что российский нападающий «Фиорнентины» Александр Кокорин еще может проявить себя в клубе.

«Вклад Итальяно в успех команды невероятен. Кажется, что он превращает воду в вино. С Сапонарой и Дунканом он сотворил чудо. Кто знает, может, он сможет сделать так же с Кокориным и Амрабатом», - приводит RT слова Чекки сказанные в эфире Radio Bruno Toscana.

Добавим, что «Фиорентина» после 16 матчей серии А набрала 27 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.