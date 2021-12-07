Мбаппе побил рекорд Месси, став самым молодым игроком с 30 голами в Лиге чемпионов

В матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» принимает дома «Брюгге». Встреча проходит на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция).

Счет во втором тайме 3:1 в пользу хозяев. Два гола в этой встрече забил нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Первый гол стал для французского футболиста 30-м в Лиге чемпионов.

Таким образом, Мбаппе достиг этой отметки в возрасте 22 лет 352 дней. Киллиан стал самым молодым игроком, забившим 30 голов в Лиге чемпионов, побив рекорд форварда «ПСЖ» Лионеля Месси, достигшего данной отметки в возрасте 23 лет 131 дня.