«Лейпциг» обыграл «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов и продолжит выступление в Лиге Европы

В матче шестого тура Лиги чемпионов немецкий «Лейпциг» дома оказался сильнее английского «Манчестер Сити». Встреча завершилась со счетом 2:1.
В составе победителей голами отметились пролузащитник Доминик Собослаи (24-я минута) и форвард Андре Силва (71-я). Гости ответили забитым мячом в исполнении вингера Рияда Мареза (77-я).
Отметим, что на 83-й минуте с поля был удален защитник «МС» Кайл Уокер.
Таким образом, «Лейпциг» с семью очками финишировал на третьей позиции группы A, заработав путевку в Лигу Европы. «Манчестер Сити» занял первое, имея в своем активе 12 очков. «Горожане» сыграют в плей-офф ЛЧ.
Жеребьевка состоится 13 декабря.
источник: «Советский спорт»