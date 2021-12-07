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«ПСЖ» благодаря дублям Мбаппе и Месси разгромил «Брюгге» в Лиге чемпионов

Французский гранд за тур до конца группового этапа занял второе место в квартете.
«ПСЖ» благодаря дублям Мбаппе и Месси разгромил «Брюгге» в Лиге чемпионов
07 декабря 2021 22:35
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "ПСЖ"

«ПСЖ» в домашнем матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов победил «Брюгге» со счетом 4:1.

В составе французской команды по дублю оформили Килиан Мбаппе (2-я и 7-я минуты) и Лионель Месси, который забил сначала с игры (38), а потом с пенальти (76). У бельгийского клуба отличился Матс Ритс (68).

Таким образом, «ПСЖ» закончил групповой этап на втором месте, набрав 11 очков. «Брюгге» с 4 очками замкнул квартет и покинул еврокубки текущего сезона.

Лига чемпионов

Группа А

6-й тур

«ПСЖ» (Франция) - «Брюгге» (Бельгия) - 4:1 (3:0)

Голы: Мбаппе, 2, 7, Месси, 38, 76 (пен.) - Ритс, 68

«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Диалло, Мендеш (Керер, 50), Вейналдум, Гуйе (Паредес, 71), Верратти (Эбимбе, 84), Ди Мария (Эррера, 71), Месси, Мбаппе (Икарди, 83).

«Брюгге»: Миньоле, Мата, Хендри, Нсоки, Рикка, Ритс (Вормер, 69), Ванакен, Баланта (Мбамба, 69), Сандра (ван дер Бремпт, 57), де Кетеларе, Ланг.

Предупреждения: Керер, 55, Ланг, 61, Мбаппе, 70.

источник: «Советский спорт»
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