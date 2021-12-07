Месси обогнал Пеле по количеству голов за карьеру

Нападающий французского «ПСЖ» Лионель Месси дублем в матче Лиги чемпионов против «Брюгге». Это его 758-й гол за карьеру. По данным RSSSF (организации, собирающей статистические данные о футболе), аргентинец обогнал бывшего форварда «Сантоса» и сборной Бразилии Пеле, на счету которого 757 мячей.

Таким образом, «ПСЖ» закончил групповой этап на втором месте, набрав 11 очков. «Брюгге» с 4 очками замкнул квартет и покинул еврокубки текущего сезона.

34-летний Лионель Месси в текущем сезоне провел 14 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах и забил пять мячей при трех голевых передачах.