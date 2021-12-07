«Динамо» не смогло удовлетворить финансовые аппетиты Кавани

Стало известно, почему уругвайский форвард «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани не перешел в московское «Динамо» в летнее трансферное окно.

Как сообщает Metaratings, препятствием для осуществления трансфера стали финансовые запросы футболиста, который хотел контракт по схеме «2+1» с годовой зарплатой в 8,5 миллионов евро и подъемные в размере 15 миллионов евро.

Напомним, в текущем сезоне 34-летний нападающий провел всего восемь матчей в составе манкунианцев, в которых забил один мяч.

После 17 туров «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на два очка. 12 декабря команды встретятся между собой в последнем матче перед зимним перерывом. Начало в 14.00 по московскому времени.