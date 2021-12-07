Месси сравнялся с Роналду по количеству клубов, которым он забивал в Лиге чемпионов

Аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси сравнялся с Криштиану Роналду по количеству голов, которым он забил в Лиге чемпионов. Месси поразил ворота 38-ми клубов.

Больше всего мячей в этом турнире аргентинец забил «Арсеналу» (9). Среди лидеров также: «Бавария», «Панатинаикос», «Спартак Москва», «Манчестер Юнайтед» и ПСВ - им он забил по четыре гола.

«ПСЖ» выиграл у «Брюгге» со счетом 4:1 в матче 6-го тура Лиги чемпионов. На счету Месси два гола, еще два мяча забил Килиан Мбаппе.