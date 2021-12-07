Хави - о матче с «Баварией»: Мы работаем над тем, чтобы «Барселона» не уступала ни одной команде

Главный тренер испанской «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от матча против мюнхенской «Баварии» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Как и все, кто старается и идет до конца, я не понимаю слова «неудача». Мы надеемся, что мы постараемся победить, будем доминировать, создавать моменты. Поговорим, когда игра закончится. Мы работаем над тем, чтобы «Барселона» не уступала ни одной команде в Европе», - приводит слова Хави Diario Sport.

Встреча «Бавария» - «Барселона» состоится завтра, 8 декабря, в Мюнхене на стадионе «Алльянц Арена». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

После пяти туров «Бавария» с 15 очками лидирует в группе E. «Баселона» идет следом, имея в своем активе семь очков.