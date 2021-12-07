Аллер повторил рекорд Роналду, забив в каждом из шести матчей на групповом этапе Лиги чемпионов

Ивуарийский нападающий «Аякса» Себастьян Аллер повторил достижение Криштиану Роналду, который забивал в каждом из шести матчей группового этапа Лиги чемпионов. Сейчас Аллер - лучший бомбардир турнира с десятью мячами.

В матче «Аякса» и «Бешикташа» Аллер реализовал одиннадцатиметровый удар на 8-й минуте. В онлайн таблице «аяксиоды» набирают 18 баллов, не потеряв ни одного очка по ходу групповой стадии.

В матчах чемпионата голландской Эредивизи Аллер в 14 матчах забил девять голов и отдал четыре голевые передачи.