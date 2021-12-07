Почеттино - о плей-офф ЛЧ: Единственное, что имеет значение - это выход в четвертьфинал

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино высказался о том, какого соперника он хотел бы заполучить в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Когда вы хотите выиграть Лигу чемпионов, вам не нужно заботиться о том, кто ваш соперник в плей-офф. Единственное, что имеет значение, - это победа и выход в четвертьфинал», - цитирует Почеттино пресс-служба УЕФА.

«ПСЖ» и «Манчестер Сити» вышли в плей-офф ЛЧ, «Лейпциг», несмотря на победу в ответном матче с горожанами, отправился в Лигу Европы, а «Брюгге» вылетел из розыгрыша.