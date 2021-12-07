Гвардиола прокомментировал поражение «Манчестер Сити» от «Лейпцига» в Лиге чемпионов

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал поражение своей команды в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с немецким «РБ Лейпциг» (1:2).

«Во втором тайме мы начали играть лучше, более агрессивно. Мы играли на победу, но уступили, так что поздравляю «Лейпциг», - приводит слова специалиста пресс-служба «МС».

Таким образом, «Лейпциг» с семью очками финишировал на третьей позиции группы A, заработав путевку в Лигу Европы. «Манчестер Сити» занял первое, имея в своем активе 12 очков. «Горожане» сыграют в плей-офф ЛЧ.

Жеребьевка состоится 13 декабря.