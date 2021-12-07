Зинченко - о поражении «МС» от «Лейпцига» в ЛЧ: Нам придется сесть и проанализировать это

Защитник английского «Манчестер Сити» Александр Зинченко прокомментировал поражение своей команды от немецуого «РБ Лейпциг» (1:2) в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Победа в этой сложной группе - хорошее дело, мы столкнулись с несколькими сильными командами. Сейчас мы точно не знаем, что пошло не так сегодня вечером. Нам придется сесть и проанализировать это. То, что мы выиграли группу до матча, не имело никакого отношения к нашему выступлению», - приводит слова Зинченко пресс-служба УЕФА.

В составе победителей голами отметились пролузащитник Доминик Собослаи (24-я минута) и форвард Андре Силва (71-я). Гости ответили забитым мячом в исполнении вингера Рияда Мареза (77-я).

Таким образом, «Лейпциг» с семью очками финишировал на третьей позиции группы A, заработав путевку в Лигу Европы. «Манчестер Сити» занял первое, имея в своем активе 12 очков. «Горожане» сыграют в плей-офф ЛЧ.

Жеребьевка состоится 13 декабря.