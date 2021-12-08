«Шахтер» не смог обыграть «Шериф и не пробился в евровесну

В шестом туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» не смог обыграть тираспольский «Шериф». Встреча завершилась со счетом 1:1.
Счет на 42-й минуте открыл форвард Фернандо. Спас от поражения свою команду полузащитник молдавского клуба Бобан Николов (90+3)
Таким образом, «Шахтер» с двумя очками занял четвертую позицию в группе D. «Шериф» финишировал на третьей строчке, имея в своем активе семь очков. Тираспольский клуб продолжит выступление в Лиге Европы.
Жеребьевка состоится 13 декабря.
источник: «Советский спорт»