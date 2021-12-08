«Милан» проиграл «Ливерпулю» и завершил выступление в еврокубках

В заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов итальянский «Милан» дома уступил «Ливерпулю» со счетом 1:2 и завершил свое выступление в еврокубках в этом сезоне.

На 29-й минуте хозяева открыли счет - отличился Фикайо Томори, однако еще до перерыва Мохамед Салах забил ответный мяч. Во втором тайме, на 55-й минуте Дивок Ориги, оказавшись первым на добивании, установил окончательный результат.

Таким образом, «Милан» с четырьмя очками занял последнее место в группе B и не попал даже в Лигу Европы. «Ливерпуль» досрочно гарантировал себе выход в 1/8 финала с первого места.

Лига чемпионов

Группа В

6-й тур

«Милан» (Италия) - «Ливерпуль» (Англия) - 1:2 (1:1)

Голы: Томори, 29 - Салах, 36; Ориги, 55.