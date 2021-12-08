«Реал» обыграл «Интер» и с первого места вышел в плей-офф Лиги чемпионов

В шестом туре группового этапа Лиги чемпионов мадридский «Реал» на своем поле оказался сильнее миланского «Интера». Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «галактикос».
Счет на 17-й минуте открыл полузащитник Тони Кроос. Удвоил преимущество «сливочных» хавбек Марко Асенсио (79-я).
Отметим, что на 64-й минуте полузащитник «нерадзурри» Николо Барелла оставил свою команду в меньшинстве.
Таким образом, «Реал» с 15 очками финишировал на первом месте в группе D. «Интер» занял второе место, имея в своем активе 10 очков. Оба клуба вышли в плей-офф ЛЧ.
Жеребьевка состоится 13 декабря.
источник: «Советский спорт»