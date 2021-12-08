«Атлетико» в гостях разобрался с «Порту» и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов

В заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов мадридский «Атлетико» на выезде нанес поражение «Порту» и сумел выйти в плей-офф турнира.

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «матрасников» На 56-й минуте счет открыл полузащитник гостей Антуан Гризманн. За минуту до конца основного времени он уже выступил в роли ассистента Анхелю Корреа, забившему второй мяч. Утроил преимущество «Атлетико» в добавленное арбитром время Родриго Де Пауль. «Порту» успел отыграть один мяч стараниями Сержиу Оливейра, реализовавшего пенальти.

Команды заканчивали матч в неполных составах: на 67-й минуте был удален Янник Карраско, а спустя четыре минуты поле покинул Венделл. Кроме того, со скамейки запасных хозяев был удален Аугусто Маркесин.

Команда Диего Симеоне набрала семь очков и обошла португальцев в турнирной таблице группы В. Таким образом, мадридцы вслед за «Ливерпулем» вышли в 1/8 финала турнира.

«Порту» занял третье место и примет участие в Лиге Европы.

Лига чемпионов

Группа В

6-й тур

«Порту» (Португалия) - «Атлетико» (Мадрид, Испания) - 1:3 (0:0)

Гол: Оливейра, 90 (с пенальти) - Гризманн, 56; Корреа, 90; Де Пауль, 90.

Удаления: Маркесин, 68; Венделл, 71 - Карраско, 67.