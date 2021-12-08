Консейсао объяснил причины поражения «Порту» от «Атлетико»

Главный тренер «Порту» Сержио Консейсао объяснил причины поражения своей команды в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико».

«Этот матч отображает то же, что происходило в других наших встречах. Мы создали несколько хороших моментов, но не смогли реализовать их в ключевых эпизодах. А затем пропустили после углового. Мы старались, делали все возможное для победы, но удаление Венделла стало большим ударом. В добавленное время мы больше играли сердцем, чем головой, и это объясняет результат этой встречи. Это очень неприятное поражение — в этой игре у нас было все для победы», - приводит слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, игра завершилась со счетом 3:1 в пользу мадридцев, которые заняли второе место в группе и вышли в 1/8 финала турнира.

«Порту» остался третьим и теперь примет участие в Лиге Европы.