Вернидуб назвал антифутболом игру «Шерифа» в первом тайме матча с «Шахтером»

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб поделился своими впечатлениями от заключительного матча группового этапа Лиги чемпионов против донецкого «Шахтера».

«Первый тайм в исполнении моей команды был антифутболом. Я считаю, так играть нельзя. В перерыве у нас состоялся серьезный разговор в раздевалке.

Второй тайм уже был достойным: не прижимались, а атаковали, у нас были хорошие попытки. В итоге дожали, забили, сравняли… Я благодарен команде, всем ребятам. Но повторюсь: как мы играли в первом тайме, так нельзя играть; я просто не узнал свою команду», - приводит слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, матч закончился со счетом 1:1. «Шериф» набрал семь очков и занял третье место в группе, что позволит ему весной сыграть в Лиге Европы.

Горняки с двумя очками замкнули турнирную таблицу квартета, вылетев из еврокубков.