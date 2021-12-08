«Ты любой футбол воспринимал всерьез»: Уткин - о смерти Гамулы

Комментатор Василий Уткин отреагировал на новость о кончине известного футболиста и тренера Игоря Гамулы.

«Ушел Гамула. Как же горько. Может быть, кто-то хотел быть больше в футболе. Но ни у кого бы не получилось. Он приходил в телевизор без зубов. На кой это было телевизору - вопрос отдельный, но ему было что сказать, и он шел. Он простаивал как тренер - и он брал любую работу, команду РомаРоя тренировал на МКС - потому что чего без дела стоять… Гамула. Такой близкий, такой родной… Как мы без тебя теперь? Как я приеду в Медведково играть с «Эгриси» и не встречу тебя, мой старший друг, потому что у нас игры соседние - то ли я после вас, то ли твои после нас?

Ты любой футбол принимал всерьез. Ты был нашим Шенкли. Это же ровно его афоризм. Шенкли сказал - футбол не дело жизни, это гораздо серьезнее. А Гамула брался за любой футбол, какой видел, и вкладывался по-честному. Шенкли сказал, а Гамула доказал. Покойся с миром, ты столько наговорил, но кто на тебя обиду держит? Как же грустно, черт…», - написал Василий в своем телеграм-канале.

Напомним, сегодня утром футбольный клуб «Ростов» сообщил о смерти своего бывшего наставника. Кроме дончан, специалист был известен также по работе с новороссийским «Черноморцем». В бытность футболистом, Гамула выступал за ростовский СКА, в составе которого становился обладателем Кубка СССР.

Игорю Васильевичу был 61 год.